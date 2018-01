Tunisie: Réussir le départ

L'enjeu pour les équipes concernées désormais par le titre est de se classer.

L'avantage du terrain en super play-off. Un atout non négligeable.

L'essentiel dans l'immédiat est de réussir le départ. Deux plateaux de qualité nous sont offerts lors de la journée inaugurale.

D'abord, un indécis Espérance de Tunis-Etoile du Sahel à la salle Zouaoui finalement homologuée et qui retrouvera ses beaux jours.

Ensuite, un débat nord-sud alléchant à Sidi Bou Saïd entre la Saydia et le Club Sfaxien.

Le niveau est tellement équivalent que de la victoire pourrait basculer en faveur de ce prétendant ou de l'autre.

Les «Sang et Or» et les Etoilés ont un vif désir de confirmer leur période favorable et leur leadership de leur poule de la phase initiale. Il y a deux mois, ils se sont rencontrés à l'occasion de la Supercoupe. L'ESS a eu le dernier mot.

L'explication de tout à l'heure s'annonce de ce fait assez musclée. Avec la capacité de réaction des locaux, très impressionnants ces derniers temps, l'agilité de la formation sahélienne, l'unique sans le moindre faux pas et auteur d'une excellente prestation samedi dernier face à une équipe sfaxienne de grand calibre, toutes les possibilités demeurent envisageables.

Les deux ténors ont bien préparé leur plan de jeu avec un moral au beau fixe et partagent l'ambition de faire briller leurs couleurs.

L'EST compte énormément sur l'efficacité de sa première ligne et notamment sur la mobilité et la technique du contre.

L'ESS possède un fond de jeu consistant, et très remarquable par ses qualités athlétiques.

L'esprit de groupe, la qualité de jeu et l'endurance mentale, autant d'atouts qui doivent permettre aux deux équipes de sortir une rencontre de haute facture.

De l'intensité et du spectacle en perspective. C'est le cas de le dire également pour la confrontation de Sidi Bou Saïd.

Saydia et CSS sont déterminés à mettre fin à leur baisse de régime et repartir du bon pied. Les forces sont sensiblement égales et chacune des deux formations devra mettre toutes ses qualités en évidence pour glaner les trois points précieux de la victoire.

La forme du moment sera déterminante et pourra influer sur le sort de la rencontre.