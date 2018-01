Togo: Le 'OK' des ministres Mijiyawa et Assimaïdou pour les subventions du fonds mondial 2018-2020

« A l'aube de la période que couvriront ces subventions, l'atelier de lancement amarré à la présente cérémonie permettra aux différents acteurs de porter un regard sur les actions passées, d'en tirer les leçons, sans autoflagellation excessive, mais sans autosatisfaction débordante non plus, le passé étant ressassé dans l'unique but d'être dépassé', a-t-il déclaré.

Vu l'importance de ce plan de gestion dans la réussite de nouveaux financements du fonds mondial, le ministre de la santé et de la protection sociale a invité les participants aux travaux à plus de rigueur.

En lançant ce jour les activités dans le cadre de ces subventions, l'Etat togolais et le fonds mondial procèderont également à l'élaboration d'un plan de gestion des risques et des mesures d'atténuation.

L'objectif pour le gouvernement et ses partenaires de la santé est de réduire la prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans de 2,5% à 1,8%, l'incidence du paludisme de 161 à 40 pour mille, et celle de la tuberculose de 58 à 23 pour mille.

Les nouvelles subventions annoncées par le fonds mondial en faveur du Togo dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VHI-Sida ont pris effet à compter du 1er janvier. Les actions vont se poursuivre pour prendre fin en 2010, soit trois années. Le déclic des interventions de ce nouveau financement a été donné ce mercredi par le ministre de la santé et de la protection sociale, le professeur Moustapha Mijiyawa.

