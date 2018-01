Tunisie: SG - Mission délicate

Ces deux changements, même majeurs qui seront opérés dans la formation «vert et blanc», auront-ils assez de poids pour aguerrir un ensemble qui aura bien du fil à retordre face à Lassaâd Dridi et ses hommes qui n'auront qu'un seul leitmotiv pour cette dure empoignade : renouer avec le succès.

Ne pouvant pas encore compter sur Alaeddine Gmach qui n'a pas purgé sa suspension et Khaled Gharsellaoui qui n'est pas totalement rétabli de blessure, Khaled Ben Yahia envisage de faire revenir à l'entrejeu Ahmed Mida pour mieux barricader cette zone-clé et de retitulariser le nouveau venu Khalil Beldi, auteur d'une bonne seconde mi-temps devant l'équipe du Bassin minier.

