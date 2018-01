Mali: Formation professionnelle - Plus de 10 milliards FCFA investis au Mali

La révélation est du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra. Il a profité du récent lancement du 10ème programme de stage de formation professionnelle pour faire connaître les efforts consentis par le gouvernement en matière de formation professionnelle depuis 2013.

Selon Maouloud Ben Kattra, l'emploi est le levier majeur de toute politique et stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, il a rappelé que le programme du stage de formation professionnelle, auparavant appelé volontariat de l'APEJ a bénéficié depuis 2013 à 22.647 jeunes diplômés maliens, dont 11.261 femmes, pour un coût de plus de 10 milliards de francs CFA.

Il a déclaré que « Parallèlement depuis 2013, 13.262 jeunes ont été formés dans les modules de l'entreprenariat pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA alors que plus de 9.000 jeunes ont été sensibilisés à l'esprit d'entreprise et 1.672 placés dans des programmes d'incubation.

« Depuis 2013, mon Département, à travers l'APEJ, a financé, toutes catégories confondues, 6.679 projets dont plus de la moitié en milieu rural en partenariat avec le PROCEJ, le PAFIP et l'Organisation Internationale des Migrations. L'ensemble de cette enveloppe se chiffre à 4,595 milliards de FCFA, dont 2,5 milliards apportés par les Partenaires techniques et financiers », a-t-il détaillé.

Maouloud Ben Kattra va plus loin, en indiquant la nature des activités réalisées. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a financé, toutes catégories confondues. «Concernant les emplois créés en milieu rural sur la même période, 332 jeunes ont été installés dans la riziculture et le maraichage. Quant aux emplois saisonniers et aux formations dans la réalisation d'infrastructures, suivant la technique à Haute Intensité de Main d'œuvre, ils ont concerné environ 25.000 jeunes essentiellement dans les régions du nord », a-t-il dit.

Selon lui, le gouvernement travaille sur un ambitieux programme pour cette année en matière d'emploi. C'est le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi « PRODEFPE ». Son objectif s'inscrit dans la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali