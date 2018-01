Selon le Bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSMA, la population de Kidal est sensibilisée sur la prévention et la mitigation des violences liées aux élections. L'activité s'est déroulée du 16 et 17 Janvier 2018 à Kidal.

L'Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Elections (AMRTPE), en partenariat avec la Division des Affaires Politiques et la Division des Affaires Electorales de la MINUSMA, a tenu à Kidal deux journées de sensibilisation et d'information sur " la prévention et la mitigation des conflits et violences liés aux élections".

Deux jours durant, une centaine de participants issus de la société civile, des organisations féminines, des membres des mouvements signataires et des représentants des autorités locales, étaient réunis. Financées par la MINUSMA et le Canada et exécutées par l'AMRTPE, ces sessions ont permis de sensibiliser tous les acteurs locaux du processus électoral sur la prévention des violences liées aux élections et ce, en les familiarisant avec le concept de cycle électoral.

Le Chef du Bureau régional de la MINUSMA à Kidal, El Hadji Ibrahima Diene, a indiqué que : « la prévention de toutes les formes de violences implique l'engagement de tous les acteurs du processus électoral, » en ajoutant qu' « au regard de la fragilité du processus de paix, les processus électoraux sont souvent sources de tensions, s'ils sont mal gérés, ils peuvent engendrer d'autres crises aux conséquences imprévisibles ». Dès lors, M. Diene a rappelé « la nécessité de renforcer les capacités des différents acteurs afin qu'ils jouent un rôle d'anticipation et de gestion de toutes ces actions qui pourraient être sources de conflits durant le processus. La MINUSMA se réjouit de la tenue de ces rencontres qui jettent les jalons d'une interaction directe entre les mouvements armés et les acteurs politiques traditionnels sur une approche conjointe de prévention de violences liées au processus électoral, une dynamique salutaire pour la paix et la réconciliation et le vivre ensemble, » a conclut le Chef de Bureau Diene.

Pour les Autorités locales représentées par le Président des autorités intérimaires de Kidal, Hassan Ag Fagaga, ce projet va contribuer à la consolidation de la démocratie et à la gouvernance participative, à travers le renforcement des capacités des acteurs nationaux : « ce projet est très bénéfique pour la population entière du Mali et à cet effet, il est très utile de savoir gérer le processus électoral pour éviter toutes violences liées à l'organisation des élections en perspective ».

Selon les initiateurs du projet, cette rencontre a abouti au lancement effectif du processus électoral inscrit dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation dans la région avant les prochaines échéances électorales au Mali. « Cette rencontre nous a permis de promouvoir le dialogue entre les acteurs du processus électoral, notamment le dialogue politique comme moyen de prévention des conflits, » a mentionné le président de l'Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Élections, Bissiri Coulibaly.

D'autres séances sont prévues dans la région afin d'apporter un appui à la finalisation et la validation d'une stratégie et d'un plan d'appui à la prévention des conflits et violences liés aux élections. « Dans la prochaine étape, quelques 39 médiateurs seront désignés dans la région de Kidal pour veiller sur la bonne tenue des prochaines échéances électorales, » a ajouté le président de l'AMRTPE.