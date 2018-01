Mali: Importation du pois sucré - La production passe de 200 à 1000 tonnes

La commercialisation du pois sucré, n'est pas très développée au Mali. Pourtant, le pays fait partie des rares importateurs au monde. La production est passée de 200 à 1000 tonnes.

Pour valoriser la production agricole, et augmenter les offres à l'exportation, la Société Centre International pour le Commerce (CIC-SA) avec certains partenaires au développement a initié le projet de production et de commercialisation du pois sucré dans la région de Sikasso. Ce projet a permis l'encadrement de 8 700 producteurs dont 5914 femmes et augmenté la production de 200 tonnes à plus de 1000 tonnes, développé un courant d'exportation de pois sucré vers l'Espagne, distribué des revenus importants aux producteurs et autres intermédiaires.

Ainsi, il a créé des nouvelles ressources au niveau de la 3ème région et contribué à la lutte contre la pauvreté, notamment pour les couches sociales les plus défavorisées. La commercialisation du pois sucré est pratiquement ignorée dans notre pays. En effet, la consommation intérieure de ce produit se limite au seul mâchage de ses graines dans les zones où il est produit ou dans d'autres localités où il est vendu par des marchands des produits locaux. En tout état de cause, le marché intérieur de ce produit est négligeable.