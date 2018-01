Mali: Production aurifère - Rangold Ressources a injecté 2 879 milliards de FCFA dans l'économie nationale

Par ailleurs, la question récurrente relative à la relecture du code minier actuel du Mali a fait l'objet de commentaires. En témoigne cette vision de Mahamadou Samaké, directeur régional du groupe : « Cette révision doit prendre en compte l'attractivité par rapport aux codes miniers des pays voisinsconcurrents du Mali dans le même secteur ». Pour lui, cela est important pour faire face aux défis inhérents à la mise en valeur et à l'exploitation d'une mine dans un pays confronté à des problèmes d'infrastructures et où, existent les difficultés de trouver des réserves d'or de remplacement.

Face à la presse le Directeur général de groupe Rangold Ressources, Mark Bristow s'est réjoui de l'état de gestion efficace et efficiente de sa société. A l'en croire elle a réalisé une production record, à moindre coût. M. Bristow affirme que son groupe se porte bien et son apport dans l'économie malienne croît chaque année un peu plus. « En 21 ans d'exercice, cette part de Rangold Ressources dans l'économie nationale atteindrait 2 879 milliards de FCFA. Soit 5,4 milliards de dollars US sous forme d'impôts, de redevances, de salaires et de paiements aux fournisseurs », indique l'opérateur minier Sud-africain.

