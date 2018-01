Congo-Kinshasa: Vives inquiétudes au sujet du retour du général John Numbi à Kinshasa

C'est l'impunité qui règne au Congo et la communauté internationale ne réagit pas, dénonce pour sa part la femme de Fidèle Bazana. Les deux épouses en appellent aux partenaires de la RDC pour dénoncer cette réaffectation et obtenir justice.

Pour la Voix des sans voix, l'ONG de Floribert Chebeya, ce retour est plus qu'inquiétant dans le contexte des marches des chrétiens et de leur répression.

Cet officier parmi les plus gradés de l'armée, décoré par le président Kabila en 2017 et sous sanctions de l'Union européenne depuis 2016, reste toujours, pour les organisations de défense des droits de l'homme, le principal suspect de l'assassinat en 2010 d'une des figures de la société civile congolaise, Floribert Chebeya, et de son assistant Fidèle Bazana, même s'il a été blanchi par la justice congolaise. Cette nouvelle inquiète les activistes des droits de l'homme, comme ses proches.

