Tunisie: Dépôt des candidatures, le 22 février

Au point qu'un grand nombre des partis présents ont réagi négativement, les qualifiant de pesantes et d'assez contraignantes. D'autant plus que les communes nouvellement créées pourraient se retrouver dans l'incapacité de composer, comme il se doit, avec la situation.

S'ajoute à ces conditions obligatoires d'éligibilité, une série de formalités bureaucratiques si longues et très routinières : signatures légalisées, déclaration d'impôt pour 2016 ou 2017, demandes des candidatures en plusieurs exemplaires et bien d'autres pièces administratives jugées plutôt éliminatoires.

Il est aussi appelé à respecter les principes de la parité hommes-femmes dans les deux sens vertical et horizontal et la représentativité des jeunes parmi les trois premiers membres de la liste en question.

Entouré de ses lieutenants, le président de l'Isie, M. Mohamed Tlili Mansar, s'est dit, volontiers, disposé à répondre à toutes les questions de la salle, ainsi qu'aux explications demandées sur le contenu du guide des candidatures. Ce document a dû, à l'en croire, s'inspirer des principes de la constitution et de la loi électorale et tenir compte des textes juridiques qui l'ont enrichi.

