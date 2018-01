Tunisie: «Croire en nos champions et les accompagner jusqu'en 2020»...

«Citroën Tunisie», leader du marché automobile, a présenté avant-hier son nouveau team pour les prochains Jeux olympiques Tokyo 2020 : «Notre défi est de croire encore et toujours en nos champions des sports individuels.

Nous renouvelons l'expérience avec Inès Boubakri qui a été impériale à Rio. Nous avons renforcé notre team avec des champions qui n'attendent qu'à être soutenus financièrement et psychologiquement pour représenter dignement le drapeau tunisien et... Citroën», a souligné M. Bassem Loukil, P.-d.g. de Citroën Tunisie, qui a dévoilé le nouveau team Citroën pour les JO 2020, composé de Inès Boubakri (escrime), Yassine Trabelsi (taekwondo), Nihel Cheïkrouhou (judo); Karem Ben Hniya (haltérophilie); Boutheina Hasnaoui (karaté) et Walid Klila (handisports).

«Le sport, vecteur de développement»

Evoquant le but de l'action de son groupe en parrainant les champions, M. Loukil a déclaré : «Nous croyons au rôle du sport en tant que vecteur de développement social et éducatif en Tunisie, Citroën a donc choisi de soutenir les sports individuels en mal de budgets et avec lesquels nous partageons des valeurs, à savoir l'optimisme, le respect et le dépassement de soi».