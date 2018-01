Tunisie: ESS - Plus de droit à l'erreur

«Il y une Etoile avec Balbouli et une autre Etoile sans Balbouli», nous a dévoilé un jour Montasser Louhichi quand il faisait partie du staff technique de l'ESS.

«C'est cruel, malheureusement on n'a toujours pas la culture de faire sortir ses leaders par la grande porte. Balbouli, ce n'est pas n'importe qui, il incarne l'histoire du club», a déclaré Ammar Jemal, le compagnon de route du désormais ex-capitaine de l'Etoile sur un ton particulièrement ému et amer.

Dans la vie d'un groupe, on ne se sépare pas aisément d'un leader, d'un repère, de surcroît, adulé par tout le monde, qui a marqué de son empreinte indélébile la vie d'un club pendant 14 ans et, de surcroît, à l'exemplarité unanimement reconnue.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.