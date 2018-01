Tunisie: USM - Renouer avec la victoire

En dépit de l'absence de Mechmoum et Ben Romdhane, tous deux suspendus, et Gbala encore convalescent, la bande à Kasri, très appliquée et aguerrie tactiquement, a su passer le cap difficile de l'ESS sans le moindre dégât : «Grâce à notre application tactique sans faille, on a pu grignoter un précieux point devant un adversaire aux aguets mais sous pression de résultat», a avoué Kasri, avant d'enchaîner : «Avec ce match nul et, de surcroît, en déplacement, les joueurs ont montré que la lourde défaite devant le CA n'est qu'un incident de parcours.

Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, on devrait, en recevant tout à l'heure le ST avide de rachat, renouer avec la victoire pour espérer soigner notre capital points.

Notre tâche ne sera pas de tout repos devant un adversaire "blessé", mais tout a été minutieusement préparé pour espérer retrouver le sourire après deux déplacements à Tunis et à Sousse sans victoire».

Gbala de retour, Anan à la place d'Essifi...

Complètement rétabli de sa blessure récalcitrante, Gbala retrouvera en principe son poste de prédilection à l'entrejeu à côté de Sabbahi très combatif face à l'ESS. De ce fait, Hadda qui l'a remplacé pendant les deux derniers matches paiera le retour tant attendu de l'Ivoirien.

Ce premier rideau appelé à être omniprésent aussi bien dans la récupération que la relance sera renforcé par un deuxième rideau formé de Mosrati très clairvoyant et Messaïdi très inspiré pour mener les manœuvres offensives et de surcroît mettre dans de très bonnes positions Anan qui remplacera Essifi, le buteur maison parti à Nadi Ouhad (Arabie Saoudite) sous forme de prêt de six mois et Kabbou très dangereux lorsqu'il part en contre. Toutefois, Ben Hassine et le jeune de l'équipe de l'élite A.

Ben Romdhane et autre Mejbri et la nouvelle recrue Med Dziri pourront faire leur rentrée en fonction de la physionomie du match.

L'arrière-garde qui a retrouvé sa rigidité devant l'ESS récupérera Mechmoum après avoir purgé son match de suspension contre l'ESS sur le côté droit, celui de gauche sera animé par Timoumi égal à lui-même. Alors que la paire Hichri-Dziri formera la charnière centrale appelée à être vigilante pour ne rien laisser passer à Bédéri, dernier rempart.

C'est avec une formation compacte portée carrément vers l'offensive que l'USM offrira l'hospitalité au ST avec la ferme détermination de renouer avec la victoire. Une confrontation qui sera ouverte et indécise entre les deux nouveaux promus.

Formation probable

Bédéri, Mechmoum, Timoumi, Hichri, Dziri, Gbala, Sabbahi (Hadda), Mosrati, Messaïdi (Ben Hassine), Anan et Kabbou.