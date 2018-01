Tunisie: CSS - Surmonter les difficultés

Aussi est-ce avec le cœur battant la chamade qu'il a repris lundi dernier les entraînements pour se préparer à l'échéance de cet après-midi face à un autre adversaire qui a lui aussi plus d'un argument à faire valoir... La séance a certes pris surtout l'aspect physique pour consolider ce potentiel stratégique.

Quant à celle effectuée hier dans la matinée, elle a été réservée au côté technico-tactique, en vue de pallier certaines défaillances relevées dans la manière d'évoluer de l'ensemble, notamment au plan de la complémentarité collective entre les trois compartiments, et éviter surtout les erreurs de placement défensives qui lui avaient coûté dimanche dernier les deux buts encaissés et qui ont été en définitive derrière la défaite essuyée à l'occasion.

Le retour du défenseur axial Yacine Meriah au poste après avoir purgé une suspension due à une somme d'avertissements, constituera aussi un renfort de taille pour cette ligne qui avait manqué ce jour-là de solidité.

Baptême de Kingsley Eduwo

Pour cet après-midi, l'entraîneur de l'équipe sfaxienne aura l'embarras du choix en arrêtant son onze rentrant et ce, à travers la qualification de pas moins de cinq nouveaux joueurs venant juste d'être recrutés...

Mais c'est surtout le Nigérien Kingley Eduwo avant-buteur de métier et international parmi la sélection de son pays, qui monte pour le moment au créneau. Il fera a priori son baptême du feu à l'occasion.

Un renfort de taille pour l'équipe et qui vient à point nommé pour surseoir à certains accrocs de parcours. Et puis les Aouadhi, Sokary et Marzoughui considérés parmi les piliers de l'équipe devraient être plus performants dans leurs manœuvres collectives avec la collaboration de Eduwo.

Marzoughui qui vient de se distinguer par ses percées balle au pied et ses buts de toute beauté aura désormais à ses côtés un buteur qui lui facilitera beaucoup plus la tâche en allusion à la qualification du joueur nigérien sus-nommé.

On en saura beaucoup plus sur l'apport de ce duo aux manœuvres offensives des «Noir et Blanc» à travers sa prestation de cet après-midi.

Comme quoi, la encontre ne manquera assurément pas de stimulant pour la suivre de plus près d'autant que l'adversaire a lui aussi plus d'un argument à faire valoir.

Du beau spectacle en perspective...

Formation probable :

Jridi, Methlouthi, Zouaghui, Amamou, Meriah, Aouadhi, Sokary, Hannachi (ou Hedhli), Hamdouni, Marzoughui et Eduwo (ou N'doye).