Tunisie: CAB - Rebondir !

Cette fois-ci, ils seront là et seront d'un apport considérable à leur équipe favorite sur le plan moral. Quant au staff technique, il continue à faire de son mieux pour trouver la formule de jeu appropriée au profil des joueurs qu'il a sous la main.

Avec un effectif aussi bien étoffé au niveau qualitatif, l'entraîneur Walid Ben Thabet n'a plus le droit de se «gourer» ni en déplacement et encore moins à domicile. Il a dû certainement apprendre des erreurs répétitives qui ont conduit à ces échecs essuyés ici et là...

L'embarras du choix !

Au vu de la prestation fournie samedi dernier contre l'EST particulièrement en 2e mi-temps, il est aisé de deviner la formation qui sera alignée d'entrée.

On verra Med Habib Yeken et Elyès Dridi --après la petite forme de Cissé face à l'EST-- occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ressaïssi et Mejri formeront l'axe central. Devant, Jlassi et Saïdani ne dérogeront pas à leurs rôles de milieux défensifs au cas où le premier serait rétabli de la blessure du week-end passé.

Dans une position plus avancée, Belarbi et Habbassi évolueront comme relayeurs derrière les deux avants de pointe, Wattara et Ounalli.

Formation probable

Kh. Thamri, Yeken, Elyès Dridi (ou Cissé), Ressaïssi, Mejri, B.Saïdani, H. Jlassi (ou Cissé), F. Belarbi, H. Habbassi, Wattara et Z. Ounalli.