Tunisie: L'insulaire

A travers mes peintures, j'ai mis l'accent sur le malaise social résultant de l'échec des différentes politiques mises en œuvre, caractérisées par l'indifférence envers la jeunesse et la pauvreté et qui ont eu pour conséquence la montée de la violence, de l'alcoolisme, de la drogue, de l'immigration clandestine...». «Mon souhait, a-t-il rétorqué, est que les mentalités évoluent pour le bien de la société».

Et d'ajouter : «C'est en sculptant le bois de palmier et en photographiant la ferraille que j'ai voulu dénoncer les crimes de l'homme envers l'environnement.

Mon point de départ est le palmier de Kerkennah qui a souffert depuis longtemps de maltraitance. J'ai évoqué aussi un autre impact négatif de l'intervention humaine sur l'environnement, celui de la ferraille et des produits nocifs à effets dangereux sur la santé et sur la nature et qui sont la conséquence d'une société de consommation».

Ses tableaux, de style naïf, à technique mixte et aux couleurs chaudes et froides, évoquent plusieurs thèmes, dont le désespoir, la peur, la chute, l'indifférence, l'abîme, l'acharnement... «A travers cette exposition, nous a-t-il confié, j'ai mis en exergue l'impact négatif de l'intervention humaine sur l'environnement.

Cette exposition comporte 16 tableaux de peinture relevant de l'art qui évoque la vision primitive peu soumise aux lois de la perspective, 11 photographies argentiques et numériques de vieux palmiers et de leurs troncs dont l'âge dépasse les 80 ans ainsi que 6 sculptures réalisées à partir des bois de palmier mettant en valeur certaines formes animales.

