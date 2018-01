Tunisie: ST - Obligation de rachat

Battus dimanche dernier à domicile par le Club Africain (1-2) malgré une belle deuxième période, les Rouge et Vert ont souffert des mêmes lacunes constatées sous la conduite de Mohamed Kouki: un axe défensif pas très serein, une couverture insuffisante de l'arrière-garde et les mêmes interrogations sur le rendement du gardien de but.

Certains joueurs sur lesquels le ST comptait énormément ne parviennent pas à retrouver leurs meilleures sensations, à l'image de l'attaquant Ahmed Hosni. Dimanche dernier, il a raté une grosse occasion d'entrée de jeu qui aurait pu changer complètement la physionomie de ce derby.

Heureusement que Youssef Fouzai reste égal à lui-même, portant à bras le corps la ligne médiane.

Retour de Badi et Maâouani

Le retour cet après-midi de suspension des deux milieux défensifs Jean-Daniel Badi et Khémaïes Maâouani est de nature à améliorer la couverture défensive.

Ailleurs, le nouveau coach rouge et vert aura l'embarras du choix pour composer une ligne d'attaque capable de mettre en danger les Walid Hicheri and co.

On sait que les Stadistes, conduits par un habile Elyès Jelassi, savent manier avec dextérité l'art du contre. A eux donc de profiter des espaces que ne manqueront pas de laisser des Usémistes que l'on peut aisément imaginer euphoriques.

Le bureau stadiste a adressé une lettre à la direction nationale d'arbitrage pour protester contre les erreurs arbitrales dont est victime le club.

Il rappelle à cet égard le penalty non accordé par Oussama Razgallah aux Rouge et Vert devant le Club Africain, et appelle à la plus grande vigilance au moment de désigner dans l'avenir des arbitres pour ses rencontres.

Formation probable: Amdouni- Ben Ali, Belakremi, Boulaâbi, Khemiri- Maâouani, Fouzaï, Elyès Jelassi, Jedaied- Hosni, Bessan.