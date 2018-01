Cote d'Ivoire: La CGECI et Oxford groupe signent un mémorandum d'entente

Pour la publication du prochain rapport sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire (The report : Côte d'Ivoire 2018) le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford business group (Obg) et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) ont signé un mémorandum d'entente.

Cette collaboration vise à mettre à la disposition des investisseurs des informations pratiques sur l'environnement des affaires, afin qu'ils puissent anticiper sur certains phénomènes économiques.

« La Cgeci et Obg partagent l'idée que les décisions prises, aussi bien par le gouvernement que par le secteur privé, doivent être fondées sur des données et des informations précises qui reflètent objectivement l'environnement dans lequel il se trouve.

Dans ce cadre, la recherche économique est primordiale pour structurer notre économie afin de répondre aux besoins des acteurs économiques et de la population de la Côte d'Ivoire, et ainsi nous mettre en route vers l'émergence », a souligné le président de la Cgeci, Jean-Marie Ackah.

Pour la directrice d'Obg, Clémentine Clabault, ce partenariat avec la Cgeci permet d'avoir un accès privilégié aux acteurs économiques locaux qui participent quotidiennement à la croissance du pays.

« Il s'agit de la meilleure source pour comprendre les enjeux économiques et orienter les actions qui doivent être prises pour créer un environnement d'affaires favorable », indique-t-elle.

« The Report: Côte d'Ivoire 2018 » sera publié en partenariat avec le Centre de promotion des investissements (Cepici), Hudson Capital Markets, Bile-Aka & Brizoua-Bi et Ernst & Young, en plus de la collaboration avec le patronat.