Congo-Kinshasa: Jeu égal

opinion

Les Congolais sont en train d'avancer vers l'organisation des élections avec la peur au ventre. Cette crainte, la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo) l'a exprimée et continue de l'exprimer à chaque fois. Qu'est-ce qui fait peur dans cette marche périlleuse vers les élections annoncées par la Céni le 23 décembre 2018 ? - Le manque d'équilibre dans le jeu démocratique.

En effet, pour plus de crédibilité au processus électoral en cours, il convient d'accorder les mêmes chances à tout le monde. Ce respect de règles du jeu permettra à chaque candidat potentiel de mesurer ses forces tout en acceptant ses limites. On ne peut pas vouloir organiser des élections crédibles et apaisées tout en excluant les autres. La politique d'exclusion, c'est une politique contreproductive qui ne paie jamais.

Les élections véritablement apaisées passent nécessairement par la décrispation de l'espace politique. Sans cela, les élections porteront en elles-mêmes ses propres germes de conflits.

Or, pour le moment, la crise politique est le fait que le pouvoir veut changer les règles du jeu. Une forfaiture que l'écrasante majorité des Congolais ne veut cautionner.

Pour garantir la paix avant, pendant et après les scrutins annoncés de décembre 2018, il faut que chaque partie prenante joue sa partition dans ce jeu démocratique. Mais il faut le dire : il n'y aura ni paix ni cohésion nationale là où règnent des injustices et la méconnaissance des droits des autres par les catégories sociales dominantes ou dirigeantes.

Ceux qui tiennent les rênes du pouvoir doivent jouer franc jeu afin de donner les mêmes chances à tout le monde, quelle que soit son obédience politique. Sans quoi, la tenue des élections en décembre 2018 devient de plus en plus une gageure quand on sait que seuls les partis de la mouvance présidentielle ont droit de tenir des meetings et de circuler librement à travers le pays.

À scrutin égal, jeu égal.