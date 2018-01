Congo-Kinshasa: La voie de la sagesse de la Cenco - Accélérer la décrispation pour des élections apaisées

Se détournant de l'avis soutenu par le chef de l'Etat, vendredi devant la presse, qui considère déjà l'accord du 31 décembre comme un fait politique relevant du passé, l'abbé Nshole prend le contre-pied, tout en tirant la sonnette d'alarme :« La Cenco rappelle juste ce qui est contenu dans l'accord, on n'invente rien. Si on veut les élections apaisées, il faut prendre des dispositions ».

Relayé par le site actualite.cd, l'abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la Cenco, est revenu sur cette contrainte qui s'impose à tous les signataires, particulièrement au chef de l'Etat et à sa famille politique qui tentent par tous les moyens d'en torpiller le contenu. L'abbé Nshole est convaincu que le processus électoral restera hypothéqué tant que certains volets de cet accord ne sont pas mis en œuvre. C'est le cas de la décrispation politique exécutée de manière sélective par la MP, avec une intention délibérée de disqualifier de la course à la présidentielle certains candidats gênants. Il s'agit, entre autres de Moïse Katumbi, condamné à un exil forcé par le fait d'une décision judiciaire controversée rendue par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo.

Malgré la volonté du président Joseph Kabila et de sa famille politique, la MP, d'enterrer définitivement l'accord de la Saint Sylvestre, le clergé catholique, parrain de cet accord obtenu à l'arrachée dans la nuit du 31 décembre 2016 à travers la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo), refuse de verser dans le désespoir. A la suite de l'Union africaine et des Nations unies, qui viennent de réaffirmer depuis Addis-Abeba la nécessité de réactiver ledit Accord, la Cenco note que rien de durable ne saura être fait dans le sens d'un processus électoral valable tant que ce compromis politique n'est pas totalement mis en œuvre.

