Cote d'Ivoire: "Impact Développement" - Bakary Sanogo, donne les raisons de la création de ce magazine

Le Directeur du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg), Bakary Sanogo, veut « Susciter l'implication et l'engagement des populations aux côtés du gouvernement par la promotion des actions, résultats et impacts des projets de développement ». Ce, à travers le magazine « Impact développement », qui vient d'être lancé il y a quelques semaines.

Selon Bakary Sanogo, par ailleurs directeur de la Communication de la Primature, ce magazine a pour mission d'accompagner le gouvernement dans sa communication.

« Le gouvernement est à l'œuvre pour améliorer le quotidien des populations et faire rayonner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international.

Cela ne saurait échapper à l'institution en charge de promouvoir les efforts de développement. Ce nouveau support vient renforcer les actions de communication déjà mises en œuvre, en mettant en relief les actions, résultats et impacts des projets et politiques », a-t-il soutenu.

Impact développement, contient des rubriques pertinentes, entre autres, "En Action", "Résultats et Impacts", "Sur le Terrain", "Plus Loin Avec", "3 Questions à", "Gros Plan", "10 Chiffres sur le Développement" et "Arrêt Sur Images", explique le patron du Centre d'information et de communication gouvernementale.

« On y trouve des interviews pour mieux comprendre des politiques, un grand dossier fait le point sur les enjeux, défis, réalisations concernant une thématique prioritaire , etc. Nous avons aussi la présentation de l'évolution de chantiers d'envergure. », poursuit-il

Pour Bakary Sanogo, il faut susciter l'implication et l'engagement de tous aux côtés du gouvernement dans ses efforts de développement.