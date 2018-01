Cote d'Ivoire: FEMUA - L'édition 2018 sera parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly

La 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) approche à grands pas. Pour cette édition, le parrain est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a reçu les "Magiciens" en audience à la Primature le mardi 30 janvier 2018.

Amadou Gon Coulibaly s'est dit honoré du choix porté sur sa personne pour parrainer ledit évènement qui « fait la fierté de la Côte d'Ivoire ». Avant de souhaiter ses vœux de bonne et heureuse année au groupe Magic System.

Traoré Salif dit A'salfo, lead vocal du groupe Magic System et par ailleurs commissaire général du Femua, a profité de cette aubaine pour présenter ses vœux de nouvel an, au nom de ses pairs, au chef du gouvernement et lui dérouler les grandes articulations de cette 11e édition.

Avant de lui annoncer les inaugurations prochaines de l'école primaire Magic System de Séguéla et du centre de santé de Loulo, localités situées dans le Nord de la Côte d'Ivoire, sans préciser les dates.

Le Femua, événement culturel et social, se veut aujourd'hui l'un des plus grands de la Côte d'Ivoire ainsi que de la sous-région. Il a été initié par les 4 "Gaous", les enfants d'Anoumabo, village éponyme situé dans le District d'Abidjan. Le 10e festival s'était déroulé du 25 au 30 avril 2017 à Anoumabo et Adiaké.