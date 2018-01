Sénégal: Ousmane Dia, des problématiques fondamentales pour une première exposition individuelle au bercail

Il affirme n'être plus dans "une démarche de création-vente", ambitionnant de faire de son art "une tribune" pour faire passer des messages à travers le monde, une manière de se donner également l'occasion d'explorer le monde du métal, dont il dit avoir "une affinité particulière" et presque atavique, un signe artistique particulier qu'il tient d'un père mécanicien-garagiste.

Ousmane Dia compte mettre de plus en plus sa carrière personnelle en avant à l'avenir, après avoir organisé onze édition d'échanges artistiques dénommées "Tambacounda-Genève-Dakar" (TGD) et réunissant des artistes suisses et sénégalais.

Les silhouettes imaginées et mises en scène par l'artiste portent des chaises de couleur rouge, manière de rappeler si nécessaire que le pouvoir vient du peuple et demeurera une propriété du peuple seul.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.