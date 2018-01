Sénégal: Accroitre l'offre électrique en Afrique - Devant la CEA, Macky Sall encourage les projets inter-Etats

Crédit photo : Présidence de la République du Sénégal

Le chef de l'Etat a participé, hier, à une table ronde de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) sur : accroitre l'offre électrique grâce à des réseaux frontaliers. Il a encouragé les projets inter-Etats.

D'emblée, le Président de la République a souligné que l'énergie est un facteur indispensable pour toute initiative. Il a ajouté qu'elle est le moteur du développement de croissance. « Près de 635 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité alors que le continent a le potentiel suffisant. Nous avons le soleil en permanence. Il faudra voir comment l'exploiter au profit des ménages et des populations rurales », a soutenu Macky Sall.

Selon lui, la condition stratégique, c'est l'utilisation du mix énergétique. « Il nous faut combiner toutes sortes d'expériences », a-t-il dit. Pour cela, le Président Sall a proposé d'adopter la réglementation appropriée et d'impliquer le secteur privé. Pour y parvenir, il a demandé de définir une bonne gouvernance dans les compagnies d'électricité. Le partenariat public-privé (Ppp), selon le Chef de l'Etat, devrait être une réponse. L'objectif, a-t-il avancé, est d'arriver à réduire le coût de l'électricité en Afrique.

Le Chef de l'Etat est pour l'encouragement des projets inter-Etats et inter-régions. « Nous avons un exemple réussi en Afrique de l'Ouest avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), créée en 1972 et qui a, aujourd'hui, deux barrages a Manantali et Felou, et Gouina en construction », a-t-il expliqué.

Macky Sall est aussi revenu sur l'exemple de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) dont les projets sont en cours dans le cadre du programme d'infrastructures du Népad avec 1677 km à desservir.

D'autres pays africains, selon lui, pourraient être concernés par ce projet, citant ainsi le Liberia et la Sierra Leone. « Nous sommes de micro-Etats, et dans la perspective du gaz et du pétrole du Sénégal et de la Mauritanie, nous devons penser à un marché régional ; ce qui éviterait à chaque pays de créer sa propre centrale », a encore dit le président de la République. En favorisant les initiatives privées locales, l'énergie, a-t-il constaté, pourrait être disponible. Macky Sall a conclu en ces termes : « Mettons en commun tout le potentiel et les initiatives locales pour montrer que l'Afrique est sur la bonne voie pour relever les défis de l'accès à l'électricité et a bon prix ». Aux investisseurs, il a lancé qu'il n'y a pas de zones à risques dans les pays africains qui ne sont pas dans des situations de non remboursement de la dette. « Il faut que nous encouragions le secteur privé à venir travailler ». Dès lors, le président Sall leur a assuré que les obstacles sont levés avec les reformes mises en place pour une meilleure bonne gouvernance.

Quant au Président du Kenya, après avoir félicité le Chef de l'Etat sénégalais, il a dit qu'il est grand temps de faire confiance à l'Afrique, un continent chargé d'histoires avec une nouvelle race de dirigeants. Citant le cas de son pays où il accepte les résultats des élections avec le verdict des juges, il a révélé qu'en quatre années (2013 à 2017), la connexion électrique est passée de 28% à 60%. Uhuru Kenyata s'est félicité de la collaboration de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. « Notre continent a hâte de se transformer et se pencher sur ses défis actuels », a dit le Président du Kenya, insistant sur les réformes prises dans les pays dans les domaines de la justice, de la bonne gouvernance, etc.

Le débat qui a suivi les exposés des deux Chefs d'Etat a reçu de nombreuses contributions de ministres, d'experts d'organismes internationaux et de représentants du secteur privé.

De notre envoyé spécial, Elhadj Abdoulaye THIAM

LE SECTEUR PRIVÉ AFRICAIN INVITÉ À INVESTIR DANS LE CONTINENT

En présence de nombreux Chefs d'État, la Commission économique africaine (Cea) a convié, hier, plusieurs experts et le secteur privé sur l'investissement en Afrique. Une occasion pour le Président Macky Sall de remercier Mme Vera Songwe pour son initiative. Le secteur privé a été invité à prendre sa place pour développer les opportunités d affaires dans le continent.

Les participants ont réfléchi sur le thème axé sur « Promouvoir le commerce africain et sa diversification : un impératif pour les entreprises, accroitre l'offre électrique grâce à des réseaux transfrontaliers, assurer la réussite de l'agro industrie et faire progresser le partenariat public-privé ciblant les maladies non transmissibles ». Le Président en exercice de l'Ua, Paul kagame, a salué cette première qu'il souhaite pérenniser à chaque Sommet.

« Si l'Afrique s'épanouit, ce sont nos propres Etats qui vont bénéficier des impôts des entreprises », a-t-il déclaré, invitant les hommes et les femmes d'affaires à prendre leur passeport à l'Ua pour ne plus se déplacer avec un visa. « Nous avons besoin du privé pour réaliser les besoins du continent", a lancé M. Kagame. Citant l'exemple de son pays, le Rwanda, il a parlé du plus grand hôpital géré par des Espagnols dans le cadre d'un partenariat. Le second exemple est le programme avec la firme américaine pour la fourniture de poches de sang dans les zones les plus éloignées. Selon lui, il faut une collaboration entre les Gouvernements et le monde des affaires, car ils partagent les mêmes objectifs.

Pour le représentant du privé, il faut que les dirigeants africains discutent des opportunités d'affaires. D'où ce 1er forum après le Sommet. A son avis, l'Afrique ne peut se bâtir sans des entreprises locales fortes. Le représentant du secteur privé a souhaité que cette plateforme soit renforcée. Il a donné l'exemple de la Chine où le Gouvernement a travaillé avec son peuple pour rendre le secteur privé plus fort. Selon lui, les politiques doivent tenir compte de leurs aspirations. Sur ce, il a demandé la tenue d'événements similaires qui leur permettront de se retrouver fréquemment.

Jonathan Nash, du Millenium challenge account, a rappelé que l'agence a été créée en 2004 pour réduire la pauvreté et s'est engagée dans 22 pays africains, dont le Sénégal. 8 milliards de dollars ont été investis en Afrique, soit 70 % du portefeuille, dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation et de l'accès à l'électricité pour les populations rurales. Le président de l'Ua, Moussa Faki, s'est réjoui d'accueillir la coalition des femmes, lancée dimanche, à Addis-Abeba, ajoutant qu'il faut créer des conditions propices au secteur privé.

Il s'est félicité de la forte présence à cette première qui prouve encore que le continent a des opportunités avec des populations braves. Mais, selon lui, pour qu'il y ait développement, il faut d'abord la paix et la stabilité. La création d'un marché unique des transports aériens et la zone libre d'échanges, adoptées par le Sommet, favorisent les investissements. "Prenez la place avant que d'autres ne l'occupent", a lancé M. Faki au secteur privé.