Sénégal: Domiciliation de salaire, dépôt du dossier de prestations sociales... - Plus besoin de venir à Dakar

Avec l'installation du logiciel solde dans les capitales régionales, les agents de l'Etat n'auront plus de se déplacer à Dakar pour effectuer ces formalités.

Le fonctionnaire qui se trouve à Kédougou n'a plus besoin de se déplacer jusqu'à Dakar pour déposer son dossier de prestations familiales ou pour domicilier son salaire dans une banque. Il peut effectuer ces prestations auprès des Contrôles régionaux des finances à partir du 1er février 2018, a annoncé, hier, Charles Emile Ciss, le directeur de la Solde. Cela a été rendu possible grâce à l'installation du logiciel solde dans les contrôles régionaux des Finances. M. Ciss présidait, hier, un atelier de restitution et de synthèse des formations dans les treize régions du Sénégal.

Le directeur de la Solde a expliqué que cette déconcentration et le transfert de ces compétences répond au souci des plus hautes autorités d'améliorer les prestations de l'administration. Charles Emile Ciss a soutenu que la mise en œuvre des recommandations issues du premier forum de l'administration s'est traduite par une nette amélioration des prestations de celle-ci. « Actuellement, le constat est sans équivoque : le renouveau est devenu est une réalité. Il l'est particulièrement à la solde où les relations avec les partenaires ont été repensées avec la tenue appréciée de rencontres mensuelles, une organisation efficace qui a rendu équitable le paiement, entre autres, des rappels et autres avantages des agents de l'Etat », a déclaré M. Ciss.

Cette déconcentration aura des externalités positives liées au gain de temps particulièrement pour les enseignants qui fermaient leur classe des jours pour pouvoir déposer leurs dossiers. Le directeur de la Solde a insisté sur le fait que la quête de l'efficacité du service public demeure une quête permanente pour le gouvernement.

« Les agents de l'Etat en service dans les régions trouveront en cette déconcentration des services de la solde une opportunité et une réalisation de taille qui participeront à une administration de qualité, à la croissance et à l'émergence », a affirmé Charles Emile Ciss. Il a rappelé que l'entrée en vigueur a été précédée par des formations des contrôleurs régionaux des treize régions du Sénégal.

Lors du premier Forum de l'administration, le président Macky Sall avait pris six décisions majeures. Il s'était engagé à « finaliser le processus d'adoption du chemin directeur de modernisation de l'administration publique en accordant une attention particulière à la mise en œuvre prioritaire de la charte de la déconcentration ». Il avait également décidé d'adopter avant la fin 2017, le code de déontologie général des agents publics, d'élaborer un nouveau droit de la fonction publique, d'engager un audit général des procédures et veiller à l'adoption par chaque ministère d'une charte de qualité. « Il nous faut désormais gérer autrement les affaires publiques. Mettre l'intérêt public au dessus de toute considération. Toute entreprise ne vaut que ce qu'en valent ses agents », avait-il dit.