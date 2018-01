Salihou Keïta a, de son côté, rappelé que le programme de bourses a été lancé en octobre 2018 et 1200 jeunes vont en bénéficier. « Les bénéficiaires ne vont supporter que le ¼ du coût de la formation dans 42 établissements d'enseignement supérieur », a-t-il fait savoir. « Ce programme, a ajouté le responsable Apr à Dakar-Plateau, va permettre aux jeunes d'avoir un métier et de promouvoir l'entreprenariat ».

« Le Président nous a demandés d'aller à la rencontre des Sénégalais qui ne sont pas politiques. Ces Sénégalais sont nombreux et ils veulent accompagner le Président », a dit Aminata Touré qui dit croire à la victoire de l'Apr dans la capitale. « Dakar est la capitale du Sénégal. Il y a eu beaucoup d'activités positives à Dakar. Beaucoup de familles ont accès aux Bourses de sécurité familiale et à la Couverture maladie. D'autres réalisations ont été enregistrées à Dakar. Il nous faut expliquer cela aux populations », a-t-elle expliqué. L'Envoyée spéciale a adressé ses félicitations au leader du mouvement « Croissance à 2 chiffres ». Selon elle, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du Pse, à savoir le développement du capital humain.

