Sénégal: Soutien au chef de l'Etat - Sada Ndiaye explique le sens de son arrivée à l'APR

Compte tenu du poids et de la représentativité politique de l'hôte du jour, le Président Macky Sall avait dépêché le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, le député Farba Ngom et Diatourou Ndiaye, le directeur de cabinet du Premier ministre, entre autres personnalités marquantes, pour le représenter à cette grande manifestation politique.

Cette paix des braves retrouvée entre deux parents, mais non moins farouches adversaires politiques issus de la même localité, vient à point nommé, d'autant plus que « beaucoup de familles ont éclaté, beaucoup de morts n'ont pu être honorés et, dans les mosquées, il y avait toujours cette fracture entre les partisans de Sada et ceux du Président Macky Sall. Cela, depuis dix ans», a-t-il poursuivi.

Devant ses partisans et administrés de cette contrée du Fouta, venus massivement répondre à son invitation, et pour lever toute équivoque, il s'est voulu formel : « Sada ne va pas créer un parti encore moins un mouvement. Comme l'a demandé Son Excellence Macky Sall, j'ai décidé de le rejoindre au niveau de l'Alliance pour la République », a-t-il déclaré.

