Sénégal: Visite de Macron au Sénégal - Le PDS va remettre un mémorandum au Président français

La visite d'Emmanuel Macron sera une occasion pour le Pds de dénoncer le régime de Macky Sall. A ce titre, les libéraux ont décidé de remettre un mémorandum au Président français.

Le Parti démocratique sénégalais persiste et signe. Il réitère son appel à manifester à l'occasion de la visite du Chef de l'Etat français à Dakar. « Le Comité directeur appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à sortir pour accueillir partout où se rendra Emmanuel Macron, Président de la République française, et manifester dans le même temps, pacifiquement, leur colère et leur dégoût de Macky Sall, de son régime et de sa politique, avec des brassards rouges et des habits rouges, des pancartes explicites en défense d'une démocratie véritable au Sénégal, contre le régime de la fraude électorale et du mensonge », lit-on dans un communiqué du Comité directeur sorti au terme de la réunion convoquée, lundi, sous la présidence du secrétaire général adjoint, Oumar Sarr. La visite du Président français a été le premier point à l'ordre du jour.

A cet effet, le Pds a décidé de remettre un mémorandum à Emmanuel Macron pour dénoncer la politique du régime actuel. Pour le Pds, les Sénégalais doivent, partout où ils le peuvent, afficher leur mécontentement et protéger la démocratie. Pour ce qui est de la marche du 9 février, le Comité directeur appelle toutes les sections et fédérations ainsi que tous les mouvements de soutien de la région de Dakar à se mobiliser. Car, selon les libéraux, l'objectif est de faire « une véritable démonstration » de la volonté de notre peuple à défendre la démocratie, la liberté et des élections libres et transparentes.