L'Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a invité, dimanche 28 janvier à Fatick, les chrétiens à avoir la foi en Jésus-Christ et à se départir du charlatanisme.

L'Archevêque Benjamin Ndiaye, qui présidait à la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc la messe solennelle commémorative du jubilé de 33 ans d'existence de l'Union des femmes catholiques du Diocèse de Dakar dont il est l'Evêque, a beaucoup insisté dans son homélie sur le fait que de plus en plus les hommes croient beaucoup plus de nos jours à cette pratique dont la définition renvoie à plusieurs formes pour gagner ou tout autre avantage mais aussi est utilisée dans le domaine médical.

L'Archevêque de Dakar a ainsi invité aux fidèles chrétiens à se départir de ces pratiques et avoir la foi qui mène au salut et qui doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et, avoir foi en Jésus-Christ signifie lui faire confiance et obéir à ses commandements. La foi est beaucoup plus qu'une croyance passive. Nous exprimons notre foi par l'action, par la manière dont nous vivons, a indiqué le prélat.

Mgr Benjamin Ndiaye a ensuite rendu un vibrant hommage aux femmes catholiques en général et celles du diocèse de Dakar en particulier dont le jubilé de plus d'une trentaine d'années qu'elles fêtent marque un couronnement d'efforts au sein des associations de base et au sein de l'union nationale.

La présidente des femmes du Diocèse de Dakar, Mme Madeleine Bassène, a manifesté, au nom de ses sœurs, l'engagement de leur union à contribuer au développement économique et social du Sénégal à travers surtout les activités génératrices de revenus mais aussi et surtout à maintenir la dynamique de mobilisation au sein des paroisses et ne plus attendre les grands évènements de ce genre.

Pour la coordinatrice nationale des unions diocésaines du Sénégal, Mme Monique Faye Thiandoum, « ce jubilé marque surtout un nouveau départ pour consolider les acquis et continuer le travail afin de relever encore des défis. Et, le thème "Femme, source d'amour et de vie" nous interpelle à vivre le premier commandement de Dieu qui nous invite à nous aimer les uns les autres.

Car, cet amour que nous cherchons tous les jours est matérialisé dans l'exploitation des thèmes dont les orientations nous amènent à œuvrer pour le renforcement du dialogue interreligieux, à s'engager dans l'éducation à la paix, à mener des actions pour apporter l'espérance aux personnes souffrent et à accompagner les jeunes ».

Auparavant, le curé de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc, l'abbé Simon Niakh, a évoqué « cette nette évolution de la femme dans la société et dans l'église, caractéristique de notre époque et qui représente, avec toutes ses chances et ses dangers, une interpellation toute particulière pour l'Eglise et les femmes chrétiennes de notre temps ». Plusieurs intervenants dont l'Abbé Léon Marcel Ngom, Mme Astou Bâ au nom des femmes musulmanes pour marquer le dialogue islamo-chrétien et Alphonse Ndiaye au nos des autorités, se sont succédé à la tribune pour magnifier ce jubilé dont le doyenné de Fatick à eu l'honneur d'abriter.