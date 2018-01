Sénégal: Droit d'auteur et droits voisins - Les commissions Copie privée et Rémunération équitable installées

Le ministre de la Culture, installant les commissions Copie privée et Rémunération.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2008 - 09 du 25 janvier 2008 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a procédé, hier, à l'installation des commissions Copie privée et Rémunération équitable. Ces commissions se composent, entre autres, de membres issus des ministères de la Culture, du Commerce et de la Communication, du service public des radiodiffusions, de l'Artp, du Cnra et du collège des auteurs.

L'image de ces artistes vivant dans la précarité et le dénuement, et éprouvant toutes les peines du monde à joindre les deux bouts au crépuscule d'une carrière bien remplie, sera bientôt un mauvais souvenir.

L'Etat du Sénégal, dans sa détermination de faire du secteur de la culture un vecteur de croissance et de développement économique et social vient, à travers le ministère de la Culture, de procéder à l'installation des commissions Copie privée et Rémunération équitable. Une décision qui permet une mise en œuvre effective de la loi n°2008 - 09 du 25 janvier 2008 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins et qui marque en même temps un tournant décisif et une grande avancée dans le secteur des industries culturelles.

Ces deux commissions présidées par le Conseiller technique du ministre de la Culture, Abdoul Aziz Dieng, se compose de membres issus des ministères du Commerce, de la Communication, de l'Association des consommateurs, de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), du service public des radiodiffusions... L'installation de ces commissions, a indiqué le ministre de la Culture, est une occasion « d'ouvrir des sentiers nouveaux pour relever victorieusement de grands défis qui permettront de renforcer l'écosystème culturel de la filière créative ».

Familiarisation avec les textes de la Sodav

Parlant de la Rénumération copie privée, Abdou Latif Coulibaly, a informé qu' « elle sera répartie entre les auteurs, artistes-interprètes et producteurs par la Sodav à raison d'un tiers » en ce qui concerne chaque catégorie. « Dans un souci d'équilibre les principales parties prenantes de la Rénumération pour copie privée sont représentées dans la commission », a-t-il fait savoir. Par rapport à la commission Rénumération équitable, a-t-il ajouté, elle aura « la noble tâche de chercher un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits concernés et ceux des utilisateurs de phonogrammes et de vidéogrammes du commerce, en particulier les radiodiffuseurs, les discothèques et les exploitants de lieux sonorisés ».

Par ailleurs, le ministre de la Culture a annoncé la tenue prochaine d'un atelier de familiarisation avec les textes d'application et ceux de la de la Société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav), à l'adoption d'un règlement intérieur et la mise en place, dans le premier trimestre, d'un plan d'actions « avec des activités et des livrables encadrés dans le temps ». Aussi, par souci de transparence, une commission de contrôle sera très rapidement installée.

Du côté des acteurs, l'installation des commissions Copie privée et Rémunération équitable a été bien accueillie.

D'après Ngoné Ndour, présidente du Conseil d'administration de la Sodav, « l'Etat a tenu parole ». Didier Awadi, manager du Studio Sankhara, a parlé d'un « challenge » pour les acteurs. Selon lui, « avec ce cadre, c'est l'attractivité du pays qui en sort grandie ».