Selon le coordonnateur, ce projet vise à valoriser les produits de pêche et à améliorer la production départementale de 1200 t de poissons à 2000t, les conditions de vie et de travail des pêcheurs et mareyeurs ainsi que la qualité des produits de pêche. Puis d'ajouter qu'il offrira 1000 emplis direct et 2000 emplois indirects.

En effet, les 8 bâtiments devant abriter l'administration, l'infirmerie, les espaces socio-collectifs, de découpage et fumage de poissons, les 110 magasins de pécheurs, le marché de vente, 56 box géricanes, l'atelier de réparation mécanique, une maison de vente d'articles de pêche, une chambre froide, etc, ont été déjà réalisés.

Le coordonnateur du projet, le colonel Alléchi Ludovic, a fait savoir que le projet de construction du village des pécheurs de Grand-Lahou sur une superficie de 1,2 ha, est financé à plus de 2,5 milliards de Fcfa. 65% sont investis par le Maroc et 35% par l'Etat de Côte d'Ivoire.

