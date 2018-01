Sénégal: Saint-Louis - 700 millions de recettes douanières

Au cours de cette manifestation, 102 millions en médicaments, cigarettes et produits vétérinaires ont été incendiés. Une prouesse qui s'explique par la bonne politique de surveillance élaborée par « nos responsables et l'engagement des hommes sur le terrain ». Ces médicaments impropres ne respectent pas, selon le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, le circuit normal et ne disposent pas du visa de la Pharmacie nationale d'approvisionnement.

Elles proviennent des contentieux, des amendes recouvrées et aussi de la vente de certains produits, a précisé le lieutenant-colonel Diallo. Pour lui, ce résultat a été rendu possible grâce à l'engagement des unités des douanes, avec le concours de la subdivision de la gendarmerie.

