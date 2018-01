Quatre engins ont été remis aux points focaux du Repalef dans les provinces du Kasaï Oriental et Central, Mai-Ndombe et Tshopo afin de leur permettre la mobilité sur le terrain dans le cadre du suivi et évaluation du projet.

Le Projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt est financé par la Banque mondiale, à travers la Caritas Congo, en sa qualité d'agence d'exécution nationale.

Dans la mise en oeuvre de ce projet, Caritas Congo a signé un contrat de trois ans avec le Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers (Repalef) de la RDC.

Sur la base de ce contrat, le Repalef recueille les plaintes des communautés et leurs avis sur les microprojets afin de faire remonter les informations au Comité de pilotage national du projet.

Remettant les motos aux bénéficiaires, le premier secrétaire adjoint de la Caritas Congo, Boniface Nakwagelewi ata Deagbo, a, dans son mot de circonstance, recommandé au Repalef d'en faire bon usage en vue de contribuer efficacement à la promotion des peuples autochtones et communautés locales dans les sites du projet.

Le coordonnateur du Repalef, Kedy Bosulu, a saisi cette occasion pour remercier la Banque mondiale et le Comité de pilotage national pour la concrétisation de cette activité et l'acquisition de ces engins. Il en a profité pour informer le secrétaire exécutif de la Caritas Congo et l'auditoire de la mise en ligne d'un site web dédié au projet(www.peuplesautochtones.cd).

Pour sa part, le président du Comité de pilotage national, Diwa Kapupu, a demandé à la Caritas Congo de former les points focaux du Repalef qui devront utiliser ces motos.

« Aujourd'hui, nous voyons que notre rêve est devenu une réalité. En tant que peuple autochtone, je salue beaucoup ce geste. Ces motos vont servir les communautés locales et les peuples autochtones afin de réaliser les objectifs et les résultats attendus du projet », a-t-il souligné.

Le contrôle et la mesure de taux de satisfaction effectués par le Repalef visent à garantir que les communautés tirent véritablement profit du projet et que les peuples autochtones et les communautés locales traiteront de manière adéquate les éventuelles réclamations.

La cérémonie de remise officielle de ces motos a eu lieu dans l'enceinte du Centre d'accueil Caritas à Kinshasa.