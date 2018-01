Congo-Kinshasa: Le pays porte encore la charge de la lèpre

Pour prévenir les complications dues à une prise en charge tardive, le ministre de la Santé publique a lancé un appel à tous les anciens et nouveaux malades de la lèpre en ces termes : « Chers frères et sœurs, cette maladie n'est pas une fatalité, l'accès au diagnostic et au traitement est gratuit dans tous les centres, et vous devez donc mener une vie comme tout Congolais dans vos communautés respectives sans stigmatisation ni discrimination ».

« Plus de la moitié des malades que dépistent les zones de santé proviennent des provinces de Tanganyika, Tshopo, Tshuapa, Mai-Ndombe, de l'Equateur, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé et du Haut-Katanga. C'est là que les efforts du programme ainsi que ceux des partenaires doivent être orientés dans les prochaines années », a-t-il indiqué.

Cette année, l'événement a été placé dans le pays sur le thème: « Un dépistage et un traitement précoces pour stopper la transmission de la lèpre en RDC » et avec sous-thème: « Recherchons les cas de lèpre partout où ils se trouvent ».

