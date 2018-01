Congo-Kinshasa: Aide humanitaire - l'Unicef à la recherche de 268 millions de dollars américains

L'appel de fonds lancé par l'agence onusienne permettra de sauver 6,3 millions d'enfants cette année dans le pays.

La sollicitation de l'Unicef s'inscrit dans le cadre de son appel mondial de 3,6 milliards de dollars américains visant à garantir une assistance humanitaire à quarante-huit millions d'enfants dans cinquante-et -un pays touchés par des conflits, des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence en 2018.

Au cours d'un échange avec les journalistes membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant, le 30 janvier à Kinshasa, le chef de section des urgences à l'Unicef, Aude Rigot, a rappelé l'engagement de son institution à répondre aux besoins de divers enfants touchés par diverses crises et épidémies en République démocratique du Congo (RDC).

Pour elle, cet appel des fonds cible toutes les crises auxquelles sont exposés les enfants et va permettre de répondre aux besoins criants de ceux de la RDC qui sont touchés par plusieurs problèmes de santé dont les épidémies de choléra, la rougeole, la malnutrition.

Tout en reconnaissant le rôle des médias dans la mobilisation de l'opinion, Aude Rigot demande aux journalistes de continuer à relayer l'information pour la mobilisation de ces fonds afin de sauver la vie des milliers d'enfants en danger.

Un appel financier important pour la RDC

Avec ces 268 millions de dollars américains, l'appel financier pour la réponse humanitaire de l'Unicef en RDC est la plus importante de cette agence onusienne à travers le monde, mis à part l'appel qui concerne le Yémen et la Syrie ainsi que ses pays limitrophes.

« La hauteur exceptionnelle de l'appel pour l'appui humanitaire en RDC met en évidence à quel point les enfants en RDC souffrent aujourd'hui des conséquences des conflits et des épidémies », a souligné le Dr Tajudeen Oyewale, le représentant par intérim de l'Unicef en RDC qui a, par ailleurs, insisté que la violence à l'égard des enfants cesse et que les services de santé et les écoles puissent fonctionner à nouveau normalement.

Afin d'être en mesure d'apporter une réponse humanitaire à la hauteur des besoins des enfants de la RDC en 2018, le représentant de l'Unicef soutient qu'il faut que les bailleurs se mobilisent.

« L'année dernière, les bailleurs n'ont financé que 51% des fonds nécessaires pour la réponse humanitaire. Si la communauté internationale ne prend pas de mesures immédiates pour protéger et fournir une aide vitale aux enfants en RDC, un avenir de plus en plus sombre les attend. », prévient-t-il.

Pour soulager tant soit peu les conditions de vie de la population, l'Unicef apporte une aide humanitaire multisectorielle aux personnes déplacées, réfugiées et retournées.

En 2017, cette agence et ses partenaires ont assisté 1,88 million de personnes dans les zones de conflits, pris en charge et traité deux cent dix mille enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, vacciné 1,88 million d'enfants contre la rougeole et assisté sept cent soixante-quatre mille personnes à se protéger contre le choléra dans des zones à haut risque.