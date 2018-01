Togo: Projet eau et assainissement - Appui de l'UE

L'Union européenne (UE) a offert mardi 10 4X4 et 9 motos au ministère de la Planification . Un don qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Projet eau et assainissement au Togo (PEAT-2).

En sont bénéficiaires les structures d'exécution dont les villes de Tsévié, Sokodé et Kara, ainsi que des directions régionales de la Société du patrimoine de l'eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) et de la Togolaise des Eaux (TdE) et des services régionaux d'hygiène et d'assainissement de base de ces villes.

La deuxième phase du PEAT consiste en la réalisation d'investissements couvrant des adductions d'eau potable, des infrastructures d'assainissement domestique et l'amélioration de la gestion des déchets solides dans les communes de Tsévié, Sokodé et Kara.

Ces investissements seront accompagnés d'un appui institutionnel.

Le budget du PEAT 2 est de 38 millions d'euros soit près de 24,9 milliards de Fcfa, dont 19,7 milliards de contributions de l'UE.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Cristina Martins Barreira, la représentante de l'Union européenne à Lomé, et de Kossi Assimaïdou, le ministre de la Planification.