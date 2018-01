Le leader du MR fait valoir que le comité régional du sport a déclaré qu'elle a déboursé plus de Rs 900 000 pour l'organisation de la ligue. Or, fait-il ressortir, «on ne peut pas investir de l'argent dans une structure illégale. De quel droit est-ce que l'actuel président prend des décisions au nom d'un comité qui n'a plus de membres ?»

Au dire du Minority Leader de l'Assemblée régionale de Rodrigues, cette question doit être réglée «le plus vite possible». Il rappelle que lors de la dernière séance de l'Assemblée régionale, le chef commissaire Serge Clair avait déclaré que ses relations avec la Mauritius Shipping Corporation sont très bonnes. «Il y a urgence car ce sont les personnes vulnérables qui sont les plus affectées.»

Il se dit «attristé». Surtout pour les «personnes vulnérables». Nicolas Von Mally, leader du Mouvement rodriguais (MR), a dénoncé la récente hausse du prix du billet d'avion Rodrigues-Maurice-Rodrigues. En effet, depuis le 22 janvier, il faut désormais compter Rs 248 de plus, soit Rs 124 à l'aller et Rs 124 au retour.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.