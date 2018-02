Afrique: El Kaabi envoie le Maroc en finale

Photo: http://www.cafonline.com

L'équipe du Nigeria au CHAN

Trop d'enjeu, de calculs et d'engagements durant ce choc entre le Maroc et la Libye. Cette dernière se contentera d'une stratégie défensive en première mi-temps, pour stopper les offensives du pays hôte, poussé par plus de 45 000 supporters.

Les lions de l'atlas vont se procurer trois occasions seulement en première mi-temps. Achraf Bencharki a été le premier a sonné l'alerte dans le camp libyen. A la 5', il se retrouve seul face au gardien Mohamed Nashnush et le lobe.

C'est le défenseur Motasem Masaud qui sauve la balle sur la ligne. Salaheddine Saïdi a failli ouvrir le score à la 24' lorsque sa tête heurte la transversale et rebondit sur la ligne des buts.

La tête d'El Kaabi à l'affut n'est pas assez puissante et Mohamed Nashnush s'empare du ballon sans grande difficulté. Le portier libyen va se déployer une nouvelle fois à la 40' sur un coup franc de Mohamed Nahiri.

En seconde période, la physionomie de la rencontre change. La Libye devient plus entreprenante et manque d'ouvrir le score par Saleh Taher Saeid. La tête de ce dernier est bloqué par le gardien marocain Anes Zniti.

A la 73' lorsque Ayoub El Kaaabi laissé sans marquage à hauteur du point de penalty ouvre le score d'une belle tête suite à un centre du côté gauche de Ismael El Hadad.

Alors qu'on croit que les locaux s'acheminent sereinement vers la finale, Anes Zniti relance le match à la 85. Son crochet dans sa surface sur un attaquant libyen et très long, Abdulrahmane Ramdane hérite de l'offrande et frappe dans le but vide pour l'égalisation de la Libye.

La prolongation sera cruelle pour les Chevaliers de la méditerranée puisque les Lions de l'atlas reprennent tout d'abord l'avantage par Ayoub El Kaabi, qui inscrit à l'occasion son huitième but du tournoi, à la 96' lorsqu'il profite d'un centre dévié par un défenseur libyen.

Puis, le Maroc va sceller définitivement le sort de la rencontre à la 117' sur un pénalty transformé par Walid El Karti. Le Maroc disputera dimanche prochain la finale de la 5ème édition du CHAN Total, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca.

Réactions :

Jamal Sellami (entraîneur du Maroc)

« Je suis content pour cette qualification. Félicitations à tous les joueurs. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ça n'a pas été facile pour nous face à une très bonne équipe.

Notre objectif était de se qualifier. J'ai demandé aux joueurs de se concentrer sur le terrain mais aussi de bien se positionner. Nous avons encaissé un but dans un moment crucial, mais les joueurs ont eu les ressources nécessaires pour surmonter la situation ».

Omar El Maryami (entraîneur de la Libye)

« Nous avons perdu le match, c'est le football. Je pense que le pénalty a été très sévère. Les joueurs étaient fatigués après avoir joué les prolongations en quarts de finals puis le voyage de Agadir jusqu'à Casablanca. Félicitation au Maroc pour sa qualification »