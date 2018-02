John Numbi ! Voilà un nom dont la simple évocation fait froid dans le dos en RDC. Et pour cause. Ce général, ex-chef de la Police, selon plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme, est le commanditaire de l'assassinat, en 2010, de Floribert Chebeya, du nom du leader de l'ONG La Voix des sans voix, et de son chauffeur, Fidèle Bazama.

En outre, fidèle parmi les plus fidèles au président Joseph Kabila, l'homme est lié à toutes les affaires obscures du régime : rébellions organisées et répressions contre les manifestations, les partis politiques, etc.

A titre illustratif, en mars 2007, lors du conflit entre le président Joseph Kabila et l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, ce sont ses hommes qui avaient pilonné la résidence de ce dernier, au moment où il recevait des diplomates étrangers.

En juin 2007, alors qu'il est nommé inspecteur général de la Police congolaise, c'est lui qui a conduit la meurtrière mission de répression contre les manifestations du mouvement religieux Bundu dia Kongo. Mais, entré entre-temps dans la clandestinité suite à la clameur de la réprobation suscitée par l'affaire Floribert Chebeya, le bourreau du peuple est de retour.

En effet, élevé à la dignité de Grand officier de l'Ordre des héros nationaux Kabila-Lumumba, en juin 2017, il a été formellement réintégré au sein des Forces armées de la RD Congo (FARDC) en novembre et placé sous l'autorité du ministre de la Défense, en attendant une affectation. Mais, à Kinshasa où il a supervisé les opérations de la Police contre les manifestations du 21 janvier dernier, quelle lecture fait-on de ce retour sur scène du général ?

En relançant Numbi dans l'arène des combats, le président Kabila qui, par la ruse et la répression, s'est octroyé en violation de toute disposition constitutionnelle, un autre mandat, traduit clairement son intention de se maintenir au pouvoir et prend les dispositions à cet effet.

Le satrape de Kinshasa manipule un couteau à double tranchant

Ensuite, c'est un avertissement qu'il lance à toute la cohorte des détracteurs du régime : partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile, Eglise catholique et protestante, miliciens anti-Kabila de tout acabit.

Si ce n'est la fin de la récréation qui est sifflée, cela y ressemble fort et les ennemis du régime devraient se le tenir pour dit : Numbi va casser de l'opposant.

Cela dit, le satrape de Kinshasa devrait faire attention, car il manipule un couteau à double tranchant. En effet, le retour du Général John Numbi pourrait doper la lutte de l'opposition. Il pourrait constituer le danger auquel les manifestants en majorité voudront se mesurer.

Car, en appelant à ses côtés des hommes dont l'état de service en termes de crimes ferait pâlir Jacques l'Eventreur, il s'expose, lui aussi, à leurs instincts meurtriers. L'on a vu le cas de Tumba Diakité en Guinée Conakry sous l'ère Dadis.

En tout cas, John Numbi est dangereux et il faut le surveiller comme du lait sur le feu. C'est pourquoi la Cour pénale internationale (CPI) devrait prêter une oreille attentive au leader de la milice religieuse Bundu dia Kongo qui l'appelle à venir enquêter sur les massacres en RDC.