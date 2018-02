Congo-Kinshasa: Processus électoral - Blocage autour du groupe d'experts internationaux

Voici un an ce 1er février que l'opposant congolais Etienne Tshisekedi est mort. Un décès qui est… Plus »

La Céni ne veut pas qu'ils puissent s'exprimer publiquement et rendre des rapports sans son aval ou bien remettre en cause certains choix déjà actés comme celui de la machine électorale.

Quatre des 5 experts ont été nommés, représentants l'UE, l'ONU, l'UA, et l'OIF. Certains de ces experts sont même présents depuis des semaines à Kinshasa, mais la Céni et ses partenaires ne sont pas encore tombés d'accord sur que doit être leur mandat.

Le comité d'experts internationaux censés appuyer la commission électorale dans la préparation des élections en RDC n'a toujours pas commencé à travailler, plus de 4 mois après l'annonce de sa création à New York en septembre dernier.

