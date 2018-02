Togo: Définir la voie à suivre par le dialogue

Depuis mardi dernier, la FOADDIP (Fédération des Organisations et Associations pour le… Plus »

Pour les membres du Conseil de sécurité, les parties prenantes nationales en Afrique doivent faciliter la préparation des élections en temps opportun et la tenue d'élections pacifiques, transparentes et crédibles.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est félicité mardi de l'évolution positive de la situation dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tout en exprimant sa grave préoccupation devant les 'problèmes de sécurité' en Afrique de l'Ouest et au Sahel, en particulier les menaces posées par les attentats terroristes asymétriques, la piraterie maritime et la criminalité transnationale organisée.

