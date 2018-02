Cote d'Ivoire: L'Ong "10-40 i for humanity" à Doropo pour soigner gratuitement

Santé, éducation et accès à l'eau potable. Ces trois fondamentaux expliquent la raison de la création de l'ONG « 10-40 i for humanity » (prononcez ten-forty aï !). Pour l'un de ses fondateurs, l'Américain Mike Cousineau, « On n'est jamais assez pauvre pour donner».

Le «10-40 i », qui possède un bureau local en Côte d'Ivoire et dont le président est Amiézi Kouakou Paul, opère dans les zones situées entre la latitude et la longitude 10 et 40 au-dessus de l'équateur, zones considérées comme les plus pauvres du monde, d'où l'appellation « 10-40 ».

Chaque année, depuis huit ans, cette ONG constituée de volontaires, et qui regroupe, à l'échelle nationale, essentiellement des Ivoiriens, des Américains, des Libanais ou encore des Français, pour la plupart médecins généralistes comme spécialistes (opticiens, chirurgiens, urgentistes... ) se lance à l'assaut des zones les plus reculées du nord de la Côte d'Ivoire, afin d'apporter aux populations les plus démunies, des soins médicaux et du réconfort, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable.

Afin de récolter davantage de fonds pour mener à bien sa mission, l'ONG a organisé le 25 janvier dernier un cocktail dinatoire à Ivotel au Plateau, au cours duquel, Mike Cousineau, également président international de ladite ONG, a appelé toutes les bonnes volontés à rejoindre l'équipe « afin de l'aider à changer le visage de ce pays ».

Pour cette huitième édition, l'opération humanitaire se déroulera à l'extrême nord-est du pays, précisément à Doropo, durant 10 jours.

Au niveau du volet « Santé », l'équipe médicale viendra en aide aux populations les plus démunies de la région, en leur proposant d'une part, des consultations et des opérations chirurgicales maxillo-faciales, gynécologiques, orthopédiques, en soignant des cataractes et en offrant des verres pharmaceutiques aux patients qui en ont besoin.

Pour la partie « Education », il sera question d'entamer la construction d'une cantine scolaire et d'une école maternelle, et de remettre en état la toiture d'un dortoir, qui s'est envolée depuis le mois de mai dernier.

Pour faire bénéficier l'eau potable à ces populations, des filtres à eau intégrés à des seaux d'eau pouvant donner jusqu'à quatre millions de litres d'eau potables par seau, leur seront offerts.

Toutes ces actions contribueront à soulager les populations ciblées, « mais pas à endiguer le mal que provoquent la pauvreté et l'ignorance », comme l'a reconnu Mike Cousineau au cours de son intervention.

C'est la raison pour laquelle, le volet Education contenu dans les fondamentaux de l'ONG, reste selon lui, « le meilleur canal pour faire sortir les populations de la misère ainsi que la plus puissante arme pour faire changer le monde, a-t-il conclu, paraphrasant Nelson Mandela.

Depuis 2014, le « 10-40 i » a ouvert une école bilingue à Tanda, qui se veut être «le reflet de notre vision de la nouvelle génération de ce pays».

Elle compte l'agrandir avec la construction prochaine d'un collège, dont l'ouverture espérée est fixée à la rentrée scolaire 2019-2020.

Elle a d'autre part réalisé à ce jour en Côte d'Ivoire, 138 interventions en chirurgie maxillo-faciales, 253 interventions chirurgicales, 176 chirurgies obstétricales.