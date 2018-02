Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Les militants du Worodougou en ordre de bataille

Au niveau mondial, ce sont les Etats-Unis (1er), la Russie (2ème), la Chine (3ème) et l'Inde (4ème)… Plus »

C'est vrai que nous sommes dans une grande famille, le Rhdp, qui est la famille des enfants d'Houphouët, mais il demande que dans cette grande famille il y ait un Pdci-Rda fort et conquérant. Les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara nous demandent d'aller ensemble. Que le Pdci-Rda et le Rdr s'entendent pour aller ensemble.

"Il faut qu'on sache qui est militant, sur qui on peut compter. Ce rassemblement a pour objet de faire en sorte qu'on se retrouve comme avant, plus mobilisé que jamais. Soyons unis. Aujourd'hui, grâce à la sagesse de nos leaders politiques, nous nous retrouvons au sein d'une alliance politique qui est le Rhdp.

Il a, par la suite, appelé les militants à l'union et à la cohésion afin de mieux préparer les élections locales de juillet prochain. Il a demandé aux militants non encore inscrits sur les listes électorales de se faire enrôler.

