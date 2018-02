Le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), sous la conduite du 1er Vice-président Roger Muaka était, mardi 30 janvier 2018, dans la commune de la Gombe, dans une réunion stratégique des préparatifs aux élections présidentielle, législatives nationale et provinciale.

Celle-ci a regroupé le directoire national élargi au comité interfédéral de Kinshasa. Libre d'esprit, le MCSD regorge en son sein, des cadres rompus de probité morale irréprochable. Ils ont les mains propres, à l'instar d'un drap blanc sorti de l'usine car, n'ayant jamais trempé dans la mégestion. Ce parti politique à tendance centriste croit que la seule source de légitimité en RDC pour accéder au pouvoir et participer dans les institutions du pays, ce sont les élections. Rien d'autres.

De ce fait, qu'il pleuve ou qu'il neige et en dépit de tergiversations des uns et des autres dans l'arène politique congolaise, le MCSD est d'avis qu'il y aura bel et bien des élections à la date du 23 décembre 2018, si pas recalées de quelques jours ou quelques semaines.

C'est pourquoi, le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie n'entend pas transiger pour ne pas être surpris ou pris de court.

Pour l'instant, le travail de l'Interfédéral Kinshasa se situe au niveau de repérage des compétences, c'est-à-dire, cibler les candidatures potentielles (hommes et femmes) susceptibles d'engranger des voix dans leurs fiefs ou circonscriptions électorales. Ils seront alignés le moment venu, en ordre utile pour des législatives nationales et provinciales. Il en sera de même pour les élections urbaines et locales.

Par ailleurs, le MCSD se réserve quant à l'élection présidentielle, le droit d'avancer un quelconque choix du candidat président de la République, lequel, il portera son dévolu.

Au regard de ce qui précède, une cellule de coordination électorale sera mise en place dans un bref délai, rattachée au directoire national.

Celle-ci, à en croire le 1er Vice-président Roger Muaka, va travailler en synergie avec les différentes fédérations provinciales pour déceler les candidatures éligibles et électeurs.

Entretemps, l'implantation des cellules doit se poursuivre tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. Avant d'être un parti des masses, le MCSD est avant tout un parti d'élites intellectuelles. C'est pourquoi, ses portes sont ouvertes à toutes les dignes filles et fils du pays qui ont des idées novatrices pour la transformation d'un Congo fort et prospère.

Son idéologie est basée sur le respect et la restauration des valeurs universelles: valeurs d'amour du prochain, de partage, de responsabilité, de justice et d'équité, de réconciliation et de gestion du temps.