Voici un an ce 1er février que l'opposant congolais Etienne Tshisekedi est mort. Un décès qui est… Plus »

Ce, à la paroisse Notre Dame de Fatima. La base de ce Rassop, visiblement fidèle à Olenghankoy, prenant le contrepied de cette position, demande, quant à elle, aux militants et autres éminents membres du Rassemblement dit de Kasa-Vubu à choisir cette occasion de commémoration de la disparition du lider maximo pour montrer, loin des surenchères politiques, de la compassion envers l'Udps comme à sa famille biologique. En clair, Olenghankoy invite Combattants et autres sympathisants à se rendre à la Cathédrale Notre Dame du Congo. Lisez, ci-après, le communiqué intégral du Rassop/Kasa-Vubu.

Pourquoi faire plus d'une messe de requiem en un jour pour un seul homme ? A cette question, le Rassemblement aile moins dure, tel qu'il se fait appeler, opte de s'aligner derrière la programmation faite par la famille biologique de Feu Etienne Tshisekedi ainsi que sa formation politique, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps-. Avec les enjeux de la succession à Etienne Tshisekedi à la tête de l'Udps et les récentes contradictions sur la scène politique, le Rassop/Kasa-Vubu a tendance à se bipolariser car, d'un autre côté, Bruno Tshibala, le Premier Ministre nommé sur base de la liste présentée par cet aile, via Tharcisse Loseke, a, quant à lui, appelé à une autre messe que celle voulue par l'Udps/Limete.

