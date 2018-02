Congo-Kinshasa: La CENI passe aux actes - Enrôlement, c'est fini !

46.021.454 électeurs enrôlés à la date du 29 janvier 2018 dont 24 231 197 hommes et 21.790.257 Femmes. Ce qui représente un taux de réalisation global de 111,9% par rapport aux électeurs attendus.

En ce qui concerne ces dernières statistiques des électeurs enrôlés, nous soulignons qu'il s'agit, ici, de données brutes qui sont soumises à la centralisation et au traitement en vue de consolider le fichier électoral de manière à assurer le principe de l'unicité de chaque électeur dans le fichier électoral. Il y a lieu de signaler, en outre, qu'à cause du phénomène Kamuina Nsapu dans l'espace Kasaï, quatre Centres d'inscription déployés et ouverts en bonne et due forme dans le territoire de Kamonia n'ont reçu aucun électeur à la suite de la désertion totale de la population de deux groupements concernés qui a trouvé refuge dans les familles d'accueil des groupements environnants où elle a été enrôlée", a déclaré hier, mercredi 31 janvier 2018, Corneille Nangaa Yobeluo, Président de la CENI.

Ainsi, faut-il considérer qu'après cette étape, l'une des plus cruciales dans l'organisation, in fine, des élections, bien d'autres pas restent à réaliser. Il sera question, très bientôt, du lancement des opérations du nettoyage du fichier électoral, pour éviter des doublons et écarter des cas d'enregistrements erronés. Déjà, la CENI pourrait apprêter l'avant-projet de loi portant répartition des sièges qui, une fois examiné en Conseil des Ministres, deviendra le projet à soumettre aux délibérations des Députés et Sénateurs, lors de la prochaine session de mars 2018.

De sorte qu'au plus tard fin mai 2018, qu'on en arrive à la promulgation de cette loi sans laquelle la configuration de la prochaine Assemblée Nationale issue du 3ème cycle électoral ne saurait être concrétisée, ni constituée après les élections du 23 décembre 2018. Du reste, la CENI maintient les autres échéances, telles que fixées dans son calendrier électoral publié, le 5 novembre 2017. Le 23 juin, ce sera la convocation du corps électoral. Le 24 juin, l'ouverture des bureaux d'enregistrement et de traitement des candidatures. En juillet, l'enrôlement des congolais de l'étranger. Puis, au plus tard fin août, la CENI aura fini avec la constitution des listes provisoires et définitives des candidats à tous les échelons, y compris à la présidentielle.

En septembre et octobre, ce sera le tour de derniers réglages. En novembre, plus ou moins autour du 20, la campagne électorale sera ouverte pour les joutes électorales confirmées au 23 décembre 2018. A l'allure où vont les choses, avec le ton donné par le Comité Laïc de Coordination qui, lui, exige d'abord la décrispation politique, la redynamisation de la CENI ou, alors, le respect des libertés et la fin du dédoublement des partis politiques, ce processus de la CENI pourrait être confronté à une nouvelle vague de contestations. Surtout que tous les partis de l'Opposition radicale, ne se montrent pas prêts à mordre à l'hameçon, selon qu'ils n'acceptent même pas ce calendrier, ni la loi électorale. D'où, des inquiétudes planent et persistent encore sur la perspective, pour la CENI, d'organiser des élections apaisées, aux dates échues.