Congo-Kinshasa: Enjeux - La CENCO en Assemblée plénière ce 15 février

Bien que plus réservés que jamais, les Evêques catholiques restent au centre des enjeux. Hier encore, la CENCO recevait une visite d'une série d'ambassadeurs dont celui du voisin Angolais qui, après la passation pacifique du pouvoir entre Dos Santos et Joa, des nouveaux modèles semblent prêcher pour l'épanouissement de la démocratie dans les Grands Lacs.

Soit ! A ses hôtes, la Conférence Episcopale Nationale du Congo a réitéré sa ferme volonté d'être au front pratiquement pour l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, surtout dans le volet décrispation pour des élections inclusives et apaisées. Après la marche du 31 décembre 2017 et celle du 21 janvier 2017, ainsi qu'à l'aube de la commémoration du énième anniversaire de la marche des chrétiens en 92, la CENCO, dans ce contexte, annonce une plénière extraordinaire et général des princes de l'Eglise Catholique en février.

Ce rendez-vous des Evêques devra avoir lieu, précisément, du 15 au 17 février 2018. Dans le contexte de contradiction actuelle, quelle peut être la matrice de travail de la Conférence des prélats catholiques ? D'après Donatien Nshole, secrétaire général de cette structure, cette assemblée générale va permettre aux Evêques d'analyser la situation de crise actuelle et prendre de dispositions dans l'intérêt général.

Incident à l'Archidiocèse

Dans un décor Eglise-régime en place corsé, un incident a bien voulu noircir davantage le tableau. Hier, un militaire a été appréhendé après tentative d'intrusion dans les appartements du Cardinal Monsengwo, à l'archidiocèse de Kinshasa situé dans l'enceinte du centre Lindonge, à Limete. Les faits ont eu lieu ce mercredi 31 janvier 2017. Depuis, les internautes y sont allées avec leurs commentaires. L'Eglise, pour autant, n'a point cherché à politiser l'affaire.

Récit

Il est 4H50' à Kinshasa quand les agents commis à la sécurité de l'entrée de l'Université Catholique de Kinshasa, qui partage le même espace que le Centre Lindonge, siège de l'archidiocèse de Kinshasa où se trouve les appartements du Cardinal Monsengwo, ont mis la main sur un individu tentant de s'introduire dans l'enceinte. Vérification d'identité faite, il s'avèrera que l'homme se nomme Papy Mondongo Mata Matoti et serait un agent des forces de l'ordre Police-Fardc, d'après les réseaux sociaux. Fait pas ordinaire dans un contexte de contradiction entre l'église catholique et le régime en place, cela a poussé les gardes à lui poser la question du pourquoi de son acte. Quel était son but? L'homme s'est astreint à dire qu'il était venu chercher de l'aide du Cardinal Monsengwo. Ce qui laisse transparaître que c'est vers lui qu'il allait. Un but pas atteint, au finish, puisqu'il a été confié aux autorités compétentes pour enquêtes.

Focus sur la plénière

A lire les lumières faires par Donatien Nshole, il appert que les Evêques de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO), dont les vadémécums ont toujours fait mouche après assemblée plénière extraordinaire, devront se pencher de manière claire sur les exigences bien connues autour de l'application de l'Accord dont ils ont été sages-femmes.

La CENCO continuera, de la sorte, à réclamer l'application des mesures de décrispation qui impliquent, entre autres, la libération des prisonniers politiques dont, entre autres, Franck Diongo, Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo ainsi que le retour des exilés politiques dont Moïse Katumbi, candidat déclaré à l'élection présidentielle et Mbusa Nyamwisi. Mais, il sied de se demander si, à la faveur de l'activisme du Comité Laïc de Coordination, les Pères de l'Eglise vont encourager cette démarche et appeler à la mobilisation générale.