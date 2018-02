Congo-Kinshasa: Tricéphale !

Photo: lepotentielonline

Etienne Tshisekedi

opinion

Décidément, Etienne Tshisekedi wa Mulumba est une figure source de bien d'atermoiements dans le chef des politiques congolais. Estampillé, l'Opposant général, historique pour la plupart des congolais, le Sphinx de Limete, une année après sa mort, génère moult passions. Non, il n'y aura pas eu d'adieux à sa grandeur à cause des considérations éparses tout ce temps.

Sans l'ombre d'un doute, le consensus durable et indestructible paraît ne pas être l'apanage des pratiques politiciennes au Congo-Kinshasa. Les multiples consensus brisés de Sun City, au Centre Interdiocésain, l'illustrent. Et l'insolite RIP collé sur la dépouille de ce baobab de la politique au pays, ne vient que donner la dernière touche pour valider cette thèse.

Déplorable ? Oui. Mais, concernant l'épisode in memoriam Etienne Tshisekedi, les congolais n'ont pas encore été au bout de leurs peines. 1er février 2017 -1er février 2018. Cela fait très exactement une année, ce jeudi, depuis que le leader incontesté et même incontestable de l'Union pour la démocratie et le Progrès Social -Udps- a quitté la petite planète bleue. Pourtant, à cette occasion, aujourd'hui, précisément, au Congo-Kinshasa, particulièrement à Kinshasa, un tricéphalisme se constate avec étonnement.

Sans l'ombre d'un doute, le diable du désaccord qui aura été toute l'année 2017 durant sur les contours des obsèques du lider maximo demeure. L'Udps, cette fille aînée de l'Opposition nourrie l'espace de plus de près de 30 ans aux mamelles du Tshisekedisme, guéguerre politiques et ambitions ventriotes aidant, se trouve tripolarisé. Primo, l'aile des purs et durs de Limete. Secundo, celle menée par Bruno Tshibala, l'actuel Premier Ministre. Puis, enfin, il y a le candidat malheureux à la Primature, Valentin Mubake, qui, lui, aussi, désavouant Limete et les pros Tshibala, se réclame détenteur de l'Udps, ni Katumbiste, ni acheté par le régime. De ce tricéphalisme du parti laissé à celui des messes de requiem commandées, il n'aura eu qu'un minuscule pas.

Si en dialectique, la contradiction est mère du développement, la leur paraît être génératrice de bien d'autres choses. De cette médiocratie que reprouve le Cardinal Monsengwo et plus. C'est l'avis de certaines intelligences dès lors que pour saluer la mémoire de leur mentor à tous, ces politiques réputés très brillants, s'arrangent, comme des orphelins diablement fâchés à faire deuil séparément.

Selon l'ordre de programmation des messes de requiem en mémoire d'Etienne Tshisekedi, trois figurent dans les agendas. A la cathédrale Notre Dame du Congo, pour l'Udps/Limete, à Notre Dame d'Afrique à Lemba, pour Valentin Mubake puis à Notre Dame de Fatima, à Gombe, aux environs de 15 heures, pour l'aile Tshibala.

L'expression l'union fait la force trouve dans cet épisode des péripéties politiques congolaises un anti-exemple explicite. La désunion fait la faiblesse et pire, la honte ! Face à ce tableau, il devient compréhensible que 2017 soit passé sans qu'Etienne Tshisekedi ait eu des funérailles au Congo. Faites preuves de hauteur. Ce tricéphalisme n'honore pas le lider maximo. C'est là, à tout dire, l'appel de bien d'observateurs. La Pros.