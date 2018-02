Parrain de l'événement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, s'est fait représenter par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, à l'inauguration du nouveau concept "Tout en un" de la société Yeshi Group.

Un concept dont la manifestation concrète est le regroupement, désormais sur un même espace, des enseignes Bernabé et Tehcnibat, les deux filiales ivoiriennes du groupe libanais, leaders de la distribution professionnelle et spécialistes des matériaux de construction et de l'aménagement.

La cérémonie s'est déroulée, le 30 janvier, dans les locaux de l'entreprise, sise à Treichville Boulevard de Marseille. Cet important édifice de plus de 10 000 m² qui renaît des cendres du précédent magasin qui, faut-il le rappeler, avait brûlé en février 2010, mettra à la disposition de ses clients - particuliers et professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics (Btp) - tout le nécessaire pour l'industrie, l'agriculture, la construction, l'aménagement et l'ameublement en un seul lieu.

« Cette association de deux acteurs majeurs de la distribution vise à faciliter l'approvisionnement du client, à travers une offre de service globale, qui lui fera gagner temps et argent . C'est une véritable prouesse que nous réalisons après le malheureux incendie de février 2010 », s'est félicité Abdoul Hussein Beydoun, Pdg du groupe.

Il a tenu à saluer le « soutien constant » du gouvernement dans le développement des activités de sa société.Un soutien que lui a clairement réitéré le ministre Maurice Bandaman, dans son discours d'ouverture. Un message dans lequel le représentant du Premier ministre a salué l'engagement du groupe aux côtés de la Côte d'Ivoire, mais également sa résilience après l'incident de 2010.

« Le gouvernement salue la vitalité des liens existant entre Yeshi Group et la Côte d'Ivoire. Des liens existant depuis au moins 40 ans et qui sont appelés à se renforcer davantage.

Le gouvernement y est engagé. Vous n'avez pas baissé les bras suite à l'incendie qui vous a frappé ; mieux vous êtes repartis de plus belle. Et ainsi, vous offrez de nouvelles perspectives aux jeunes en quête d'emplois », s'est réjoui le ministre. Tout en invitant le groupe à étendre ce genre d'initiative dans les villes de l'intérieur du pays.

En effet, avec l'ouverture de ce grand magasin, ce sont un millier d'emplois qui sont ainsi créés pour un investissement global de six milliards de FCfa.