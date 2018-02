Cote d'Ivoire: Aka Kouamé Basile (entraîneur de l'Africa Sports) - "Je n'ai pas déposé ma démission"

interview

L'entraîneur des Vert et rouge demande qu'on régularise sa situation. Une affaire qui fait grand bruit depuis quelques jours.

Quel problème y a-t-il entre vous et les dirigeants de l'Africa Sports ?

Je n'ai pas de problèmes avec les dirigeants de l'Africa Sports. Depuis près d'une année que j'ai pris la direction technique de l'équipe, je pense que les dirigeants de l'Africa Sports m'ont adopté.

Pourtant, on évoque depuis hier, votre démission de votre poste d'entraîneur ?

Il faut lever l'équivoque sur cette situation qui n'est pas de mon fait. J'ai simplement signifié aux dirigeants qu'il fallait régulariser ma situation juridique avec le club. Parce que je n'ai pas de contrat signé en bonne et due forme comme cela devrait se faire. Mais depuis, j'attends qu'on réponde à ma doléance...

Pourquoi n'avez-vous pas réagi plus tôt que d'attendre à une période où l'équipe cumule les défaites ?

Je les ai relancées à plusieurs reprises. Même si je continuais toujours à travailler et respecter mon rôle d'entraîneur et de premier responsable du staff technique de l'équipe. Je le dis pour vous rassurer sur le fait que je me suis déjà entretenu sur le sujet avec le président du club en fin d'année dernière.

C'était avant qu'on ne parte jouer le match contre le Sporting club à Gagnoa. J'étais, d'ailleurs, accompagné du directeur sportif, Tchetché Aimé.

Le président m'avait donné l'assurance de régulariser ma situation. J'ai donc repris les entraînements en toute quiétude. Mais, ces dernières semaines, j'ai constaté que je n'ai pas de retour. J'ai donc envoyé un courrier pour signifier cet état de fait...

Que disait ce courrier ?

J'ai simplement dépeint la situation. Et j'ai signifié que j'avais besoin d'une réponse. Malheureusement, personne ne m'a appelé. Je n'ai eu aucune réponse jusqu'à ce que, à ma grande surprise, je découvre (Ndlr : hier) sur des journaux que j'ai été viré ou que j'ai déposé ma démission.

J'estime que si on veut vraiment de moi, on signe un contrat en bonne et due forme. Si ce n'est pas le cas, c'est le langage du silence qui montre clairement qu'on ne veut pas de moi.

Vous auriez brandi un arrêt de travail pour faire pression sur les dirigeants de l'Africa Sports. Est-ce exact ?

Je suis dans le club depuis l'année dernière. Dès le départ, il y a eu un accord verbal. J'avais donc un devoir moral de commencer déjà le travail pour aboutir à une protection liée à la signature du contrat.

Mais, ce n'est pas le cas. J'ai donc signifié qu'on ne pouvait pas continuer dans ce sens et qu'il fallait marquer un " break " pour résoudre ce problème. Je pense que c'est ce qui doit être fait. N'est-ce pas logique pour un club qui va même jouer, dans quelques semaines, les Coupes africaines.

Que retenir finalement. Êtes-vous toujours avec l'Africa Sports ou pas ?

Dans la réalité, il n'y a pas de problème entre eux et moi. Je ne considère pas cet état de fait comme une démission. J'ai simplement demandé qu'on régularise ma situation. Je n'ai pas de contrat. Je demande seulement d'avoir une protection juridique. Ce qui est déplorable, beaucoup de gens font des interprétations.

Certains parlent de 10 millions de F Cfa que j'aurais imposés aux dirigeants de m'octroyer. Ce qui est archi-faux. J'ai simplement demandé qu'on échange sur la situation. Malheureusement, j'apprends de part et d'autre et surtout dans la presse que je suis viré. Pourtant, ils ne me l'ont pas signifié.