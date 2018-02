Tunisie: Emmanuel Macron se pose en «ami» de la Tunisie

Entre la France et le Maghreb de façon générale, il existe une vieille histoire faite de sang et de… Plus »

Ce n'est pas le financement - parce que les politiques tunisiens vont demander des financements, que j'imagine. Ce n'est pas uniquement le financement. C'est beaucoup plus un débat de société. Mais ça c'est nous, avec un peu l'Europe et en particulier la France. »

Et si la transition en Tunisie échoue, et beaucoup veulent bien que ça échoue, ce sera un peu dramatique. Donc il y a une attente, une forte attente.

« Il n'y a pas eu un véritable débat du rôle de la Tunisie dans la Méditerranée. Il y a un enjeu parce que les solutions ne sont pas des solutions techniques. On va vous aider avec 30 millions, on va vous aider avec ceci, avec une bureaucratie derrière, c'est une gestion extrêmement difficile.

Egalement, un programme de relance des investissements aux entreprises tunisiennes, soit quinze millions d'euros octroyés aux PME et PMI tunisiennes. Et enfin la création d'un fonds de 50 millions d'euros d'appui aux jeunes entrepreneurs tunisiens pour lutter contre le chômage des jeunes. Car 35% des diplômés sont au chômage en Tunisie.

Avec en vrac : un accord de soutien à la justice et la défense pour mieux lutter contre le terrorisme, un projet de création d'une université franco-tunisienne et la promesse de la conversion de la dette tunisienne à l'égard de la France à hauteur de 30 millions d'euros en projets de développement.

C'est en véritable défenseur de la démocratie tunisienne qu'Emmanuel Macron s'est présenté à Tunis. Sur un ton très laudateur il a salué la Constitution « exemplaire » dont s'est doté le pays en 2014 et qui « pourrait à de nombreux égards nous inspirer ». Citant entre autres le principe de liberté de conscience et d'égalité entre hommes et femmes qui y sont inscrits.

